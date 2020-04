"La direzione Asl dissente dall’onorevole D’Attis", ma disponibile a incontro

BRINDISI - La direzione generale della Asl di Brindisi non condivide quanto espresso dall’onorevole Mauro D’Attis in una diretta Facebook, ma rappresenta la piena disponibilità a un confronto costruttivo sugli argomenti sollevati nella sua dichiarazione. Lo comunica il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone.

“Sottoscriviamo appieno – aggiunge Pasqualone - quanto dichiarato in un post su Facebook dal primario del reparto di Medicina interna dell’ospedale Perrino, Pietro Gatti, che è stato chiamato in causa dall’onorevole Mauro D’Attis. Accade a volte, come ha scritto il dottor Gatti, che si attacchi un medico che magari fino a qualche giorno prima era stato chiamato ‘eroe’. Gatti si definisce ‘semplicemente’ un professionista che fa il proprio dovere. Non ci stancheremo mai di esprimere il nostro sostegno a tutti gli operatori sanitari che si stanno prodigando in questa emergenza. Il dottor Gatti è uno di questi: è in prima linea contro il Covid e coordina un gruppo di professionisti che seguono più di trecento pazienti ricoverati in reparti Asl e strutture private. Si impegna al massimo per curarli e come molti altri limita i contatti con i familiari per non metterli a rischio. Pertanto, come detto, la direzione dissente dall’onorevole D’Attis, ma è sempre disponibile a un incontro sui temi al centro della sua dichiarazione”.