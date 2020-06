Vandalismo contro case e beni pubblici: incontro con prefetto e questore

BRINDISI – Dopo l’incontro con il sindaco e il comandante della Polizia Locale di Brindisi, una delegazione del comitato dei residenti del centro storico ha incontrato anche il prefetto e il questore di Brindisi per parlare delle problematiche di sicurezza ed ordine pubblico che scaturiscono dalla movida.

Soprattutto nei fine settimane, infatti, le stradine intono al Nuovo teatro verdi diventano “luoghi di atti vandalici – si legge in una nota del comitato - continuamente perpetrati a danno di abitazioni private, attività commerciali e beni pubblici”. “Scoppi di fuochi d’artificio a ridosso delle abitazioni in piena notte, deiezioni umane, vandalizzazioni ad auto e case sono solo alcuni dei problemi che il comitato ha esposto ai presenti, i quali si sono impegnati ad attuare misure di contenimento dei fenomeni con interventi mirati per rendere il quartiere sicuro e fruibile sia per i residenti che per turisti e frequentatori della zona”.

“L’incontro è stato molto costruttivo – riferisce il comitato - in quanto il prefetto ed il questore hanno dimostrato una elevata sensibilità alle problematicità molteplici esposte dal Comitato, proponendo soluzioni concrete a tutela dei cittadini”. “Il Comitato ci tiene a ringraziare le autorità presenti alla riunione, nonché il Capo di Gabinetto della Prefettura per la celerità con cui è stato concesso l’incontro e si augura che, sinergicamente con le Istituzioni Comunali, la Brindisi torni ad essere vivibile per tutti, sia per i residenti ma soprattutto per chi, forestiero, viene nella nostra splendida città”.