Distanze di sicurezza: ingressi scaglionati nei supermercati

BRINDISI – Anche nei supermercati di Brindisi ci si sta organizzando per far rispettare la distanza di sicurezza di un metro fra gli avventori, per prevenire i contagi da Coronavirus. Le foto a corredo dell’articolo (scattate dal dipendente Cosimo Camassa) documentano quanto da stamattina avviene all’esterno del supermercato Dok situato in via Sant’Angelo, dove gli ingressi dei utenti vengono scaglionati.

Alcuni cittadini indossano guanti e mascherine. Consapevoli dell’importanza della prevenzione, tutti aspettano con serenità il loro turno. Evitare assembramenti di qualsiasi tipo è di importanza vitale per evitare la diffusione del Covid-19.