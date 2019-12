Dodici mesi con Lorenzo: il calendario della Fondazione Caiolo

BRINDISI - Dodici mesi con Lorenzo: in distribuzione dal 28 dicembre il calendario prodotto dalla Fondazione Lorenzo Caiolo che ritrae il prof. sanvitese, scomparso tragicamente la sera del 18 aprile 2018, in alcuni dei momenti che hanno caratterizzato la sua vita pubblica. Per ciascun mese una foto, un pensiero. La Fondazione, attiva dallo scorso luglio, vuole iniziare il nuovo anno all’insegna delle parole, dello sguardo benevolo, degli eventi che hanno segnato l’esistenza di Lorenzo Caiolo, "straordinario maestro di pace che tanto ha dato alla comunità di San Vito dei Normanni e ben oltre. Per questo molto spesso lo si vedrà attorniato dai suoi amatissimi ragazzi, cui ha dedicato tempo e lavoro considerandoli suoi primi interlocutori".

A seguire, vicino a papa Giovanni Paolo II durante gli anni in cui è stato devoto sindaco della città di San Vito; ed ancora nell’assai intensa opera di valorizzazione delle radici culturali attraverso la musica popolare con il suo “grazie” ai testimoni diretti del tarantismo d’alto Salento, oggi scomparsi; lo si potrà osservare nella sua amata Piazza Leo durante il concertone dello storico gruppo di pizzica e canti popolari “Taricata”, rito di ogni Ferragosto rientrante in quella che egli stesso ha definito come “più grande missione”: la rivincita del Sud che parte dalla conoscenza dell’identità culturale. Sarà accanto ai rappresentati della Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, nel suo inarrestabile impegno teso ad affermare la cultura della legalità e la lotta alle mafie, a scuola e in ogni dove; lo si vedrà in compagnia dell’arciprete don Antonio Rosato, personalità amata e preziosa per la comunità e per tanti giovani.

Ci sarà un Lorenzo visibilmente felice nel mese di ottobre, circondato dai ragazzi della Settimana dei Bambini del Mediterraneo, eccezionale iniziativa rivolta all’infanzia del mondo, di cui è stato ideatore e coordinatore per tredici edizioni. Ed ovviamente stretto nell’abbraccio di suo figlio Adama e della famiglia.

“Lo consideriamo un affettuoso quanto simbolico omaggio alla Memoria di Lorenzo che la Fondazione vuole custodire e diffondere perché legata ad un’incancellabile figura della nostra comunità, del nostro Sud, del nostro Paese. Abbiamo riscontrato in questi mesi un fervore ed un affetto che ci motivano ad andare avanti con la ferrea volontà di far conoscere la figura, l’opera, gli insegnamenti del nostro maestro Lorenzo”: lo dicono i fondatori della Fondazione Silvia Di Dio e Antonio D’Errico.

E’ possibile ritirare il calendario “12 mesi con Lorenzo” a San Vito dei Normanni, in via XXV Luglio n. 92/b (di fronte al punto vendita MiniParty) nei locali gentilmente messi a disposizione da Carlo Francavilla che la Fondazione ringrazia di cuore. Le copie saranno a disposizione, dietro libera offerta, nei giorni 28, 29,30, 31 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 19.30.

Per chi volesse prenotare una copia può scrivere all’indirizzo mail fondazionelorenzocaiolo@gmail.com.