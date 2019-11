Cucchi: condannati a 12 anni i due carabinieri del pestaggio

ROMA - Per i giudici della Corte d’Assise di Roma fu omicidio preterintenzionale: emessa stasera alle 18,15 la sentenza al processo bis per la morte del giovane geometra romano Stefano Cucchi, con cui i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 12 anni di reclusione (la pubblica a accusa ne aveva chiesti 18), con l’esclusione di una delle aggravanti e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti. I due militari sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, all’interdizione legale per tutta la durata della detenzione, e al risarcimento dei danni alle parti civili oltre che al pagamento delle spese legali.

Condannati per il reato di falso il carabiniere brindisino Francesco Tedesco, che con il suo ripensamento e la sua confessione piena sui fatti ha consentito di completare ed estendere la ricostruzione dei tragici fatti dell’ottobre 2009, e l’altro militare Roberto Mandolini: Tedesco a due anni e 6 mesi, mandolini a tre anni e 8 mesi e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Entrambi dovranno risarcire le parti civili e pagare le spese di giudizio. Per Tedesco e mandolini il pm Giovanni Musarò il 3 ottobre scorso aveva chiesto rispettivamente tre anni e 6 mesi e 8 anni di reclusione. Vincenzo Nicolardi, FrancescoTedesco e il maresciallo Roberto Mandolini assolti dall’accusa di calunnia.

"Stefano è stato ucciso, questo lo sapevamo e lo ripetiamo da 10 anni. Forse ora potrà risposare in pace", ha detto la sorella Ilaria dopo la lettura della sentenza. "Un po' di sollievo dopo 10 anni di dolore e di processi non veri", ha dichiarato la madre di Stefano Cucchi, Rita Calore, che ha atteso il verdetto assieme al marito Giovanni. Accompagnando i familiari di Stefano Cucchi fuori dall'aula, un carabiniere ha baciato la mano di Ilaria, dicendo "finalmente è stata fatta giustizia".

Sentenza anche per il processo in Corte d'Assise di Appello di Roma in cui sono coinvolti cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini, dove fu ricoverato Stefano Cucchi: assolta per non aver commesso il fatto la dottoressa Ilaria Corbi, prescrizione per altri quattro suoi colleghi: il primario del reparto di Medicina protetta Aldo Fierro, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo, ai quali era stato contestato il reato di omicidio colposo.



Articolo aggiornato alle 19.07 (sentenza medici coinvolti nel caso Cucchi)