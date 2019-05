Donata alla compagnia di Francavilla la riproduzione della Giulietta, uno dei simboli dell’Arma

FRANCAVILLA FONTANA - Il professore Pasquale Mascia ha donato alla compagnia carabinieri di Francavilla Fontana, la riproduzione della “mitica” Giulietta Alfa Romeo, uno dei simboli dell’Arma negli anni 60/70.

Mascia, insegnante in pensione di Francavilla Fontana, ha voluto donare l'opera in segno di attestazione di stima nei riguardi dell’Istituzione. Si tratta di una riproduzione in scala dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta, con i colori dell’Arma. La consegna ha avuto luogo nel corso di una cerimonia, alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giuseppe De Magistris, che ha voluto ringraziare a nome dell’Arma per il gradito dono, del comandante della Compagnia, il capitano Gianluca Cipolletta, e del Nucleo Operativo e Radiomobile, il tenente Andrea Grasso, nonché di tutti i comandanti di stazione. L’autore del gesto ha voluto esprimere il suo pensiero, accompagnando il dono con una breve lettera (riportata in calce). La riproduzione farà bella mostra nella sala rapporto della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana.