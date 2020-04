Mesagne, Festa della liberazione con le donazioni Avis

MESAGNE- Avis organizza per il 25 aprile, dalle 8 alle 12, nel Centro di raccolta dell’ospedale una giornata della donazione. In questo difficile momento affrontato con il grande impegno e il sacrificio di tanti medici, infermieri e personale sanitario, anche l’Avis si unisce al coro, mettendo in campo tutte le energie possibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un particolare ringraziamento vorremmo riservarlo a tutti i donatori di sangue che "senza se e senza ma" hanno accolto gli appelli di Avis a donare, pensando ai tanti per cui la donazione è vita. Avis Mesagne, stante l'emergenza creatasi in quei giorni, ha organizzato, tra il 7 marzo e l' 8 aprile, diverse raccolte a cui hanno risposto 240 donatori: s ringrazia chi ha donato per la prima volta, chi da anni svolge questo indispensabile gesto di solidarietà e chi per qualche motivo non ha potuto donare. Alla paura ha prevalso la responsabilità e la solidarietà. Avis è orgogliosa della propria associazione che conta in Italia 1.400.000 soci con oltre 2.0000.000 di unità di sangue donate ogni anno. Avis è anche l'associazione che in provincia di brindisi, assicura ogni anno al sistema trasfusionale dell’ospedale “A. Perrino”, il 90% del fabbisogno di sangue.