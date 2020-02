Muore un 51enne: tre persone continueranno a vivere con i suoi organi

BRINDISI - Questa notte (sabato 29 febbraio), presso l’ospedale Perrino di Brindisi, è avvenuta una donazione multiorgano, la prima del 2020. Si è spenta la vita di un uomo di 51 anni, e grazie alla generosità della sua famiglia almeno altre tre persone continueranno a vivere.

L’equipe dell’ospedale ha lavorato, come sempre, in sinergia con il Centro regionale trapianti. Le operazioni, iniziate nel primo pomeriggio di ieri (28 febbraio) con l’accertamento di morte e la richiesta di consenso ai familiari, sono proseguite nella notte in sala operatoria con il lavoro di cardiochirurghi e urologi e sono terminate alle 7.00 di questa mattina.

“Grazie infinite ai familiari – si legge in una nota dell’Asl Brindisi - per il gesto di altruismo espresso in un momento così drammatico, un atto d’amore che restituisce speranza ai tanti pazienti in attesa di trapianto".