Donazione sangue: iniziative a Mesagne e a San Michele Salentino

Doppio appuntamento con la donazione del sangue, domenica 10 maggio, in provincia di Brindisi.

Il gruppo comunale Avis “Francesco Argentieri” di San Michele Salentino ha organizzato una raccolta in piazza Marconi, dalle ore 8 a mezzogiorno. Per garantire la sicurezza dei donatori e dei volontari, nel rispetto delle misure anti contagio da coronavirus, è necessario prenotarsi chiamando al numero 3713893139.

Iniziativa analoga si svolgerà, sempre nella giornata di domenica, presso l’ospedale di Mesagne, su iniziativa del gruppo comunale Avis, sezione Beccarisi.

Questa a testimonianza di una volontaria. "Stamani esco. Niente tuta, mi sono vestita bene. Comoda, ma elegante. I capelli .....vabbé se neanche il Presidente della Repubblica può andare dal barbiere, i miei possono essere un pò spettinati, no? Magari lancio una nuova moda. Per strada, mentre cammino, sento il soffio dell'aria sulla pelle del viso, l'aria fresca del mattino che si riscalda quando trova un'angolo di sole. Vedo un poliziotto, mi ferma, mi si avvicina, mi chiede dove sto andando. Gli faccio un sorrisone a trentadue denti (che non può vedere perché ho la mascherina) e gli dico: "Io #escosoloperdonare!" mentre gli mostro la prenotazione. Lo guardo, mi guarda. So che sorride, dietro la sua mascherina. Mi fa un inchino e mi augura "buona giornata". E si, lo so, sarà davvero una buona giornata, perché io #oggidono".