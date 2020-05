Brindisi: nuovo appuntamento con la donazione di sangue all'ex Di Summa

BRINDISI - Per contrastare l'emergenza sangue l'Avis Comunale di Brindisi OdV, di concerto con il Simt di Brindisi, ha organizzato una raccolta sangue straordinaria per domani 16 maggio, dalle 8.30 alle 12. Sarà possibile donare presso la sede Avis di Brindisi, in piazza Di Summa, presso l'ex ospedale.

Per evitare assembramenti ed in osservanza del decreto anti Covid-19 è possibile prenotare la propria donazione al 3755282712 o al 3404129962 o inviando una mail a brindisi.comunale@avis.it o un messaggio alla pagina Fb Avis comunale di Brindisi Odv.