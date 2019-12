Martedì riapre l'Andromeda con offerte speciali, matinée e attrazioni

BRINDISI – Non è costata certo poco la chiusura forzata di alcune settimane, e nel periodo natalizio, per il Multisala Andromeda di Brindisi. Oggi l’annuncio della riapertura, da martedì 17 dicembre con una programmazione definita “esplosiva” per parodiare la minaccia ormai eliminata grazie agli artificieri dell’Esercito Italiano.

Alle ore 11.30 di martedì si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Andromeda Christmas Village organizzato nel parco commerciale Andromeda in collaborazione con Confercenti Brindisi. Dal pomeriggio partirà l’attività cinematografica con un biglietto speciale a 2 euro per tutti i film programmazione nella sola giornata di martedì.

Di seguito la programmazione dei film dal martedì 17: Ailo – Un’avventura tra i ghiacci”; Frozen II; Cena con Delitto; Cetto C’è – Senzadubbiamente; L’Immortale; Midway; Il Primo Natale; Aspromonte.

Evento speciale, sempre martedì, alle ore 20.30: Marcello Fonte e Mimmo Calopresti saluteranno il pubblico in sala. Da mercoledì 18 dicembre spettacoli anche la mattina alle ore 11.30 con l’attesisssimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker.