Coronavirus, altri due casi nel Brindisino sui 4 registrati in Puglia

Siamo sempre in compagnia del virus, e non bisogna abbassare la guardia. Oggi giovedì 18 giugno 2020 il bollettino giornaliero della Regione Puglia riporta quattro caso di positività su 2439 test registrati nell’ambito dello screening per l'infezione da Covid-19. Due dei casi rilevati riguardano la provincia di Brindisi, uno la provincia di Bari e uno è relativo a persona residente in altra regione. Ancora due morti, entrambi nella Bat.

Dall’inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 156.582 test, sono 3.675 i pazienti guariti e 306 i casi attualmente positivi, su un totale di 4.519 casi: 1.489 nella provincia di Bari; 380 nella Bat; 658 nella provincia di Brindisi; 1.163 nella provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database); 520 nella provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

Da quanto si riesce a sapere, poichè la Asl e la Regione sin dall'inizio della pandemia non specificano l'ubicazione dei nuovi casi, in provincia di Brindisi i nuovi casi provengono dagli screening sugli asintomatici in corso delle Rsa della provincia dove personale e ospiti sono sottoposti a ripetuti tamponi.