Virus: due nuovi contagi nel Brindisino, 120 tamponi positivi in Puglia

Due nuovi casi di positività al coronavirus sono stati diagnosticati nella giornata odierna in provincia di Brindisi, dove si è registrato anche il decesso di una persone di 82 anni ricoverata da giorni presso l’ospedale Perrino. A livello regionale, sono stati analizzati 601 tamponi, di cui 120 risultati positivi. I nuovi contagi sono così distribuiti fra le varie province: 37 nella Provincia di Bari; 10 nella Provincia Bat; 2 nella Provincia di Brindisi; 14 nella Provincia di Foggia; 29 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto; 2 attribuiti a residenti fuori regione; 21 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Complessivamente sono avvenuti 6 decessi di persone con Covid-19: 1 nella provincia di Brindisi, 4 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6761 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 906, così divisi: 268 nella Provincia di Bari; 59 nella Provincia di Bat; 102 nella Provincia di Brindisi; 226 nella Provincia di Foggia; 149 nella Provincia di Lecce; 46 nella Provincia di Taranto; 15 attribuiti a residenti fuori regione; 41 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

