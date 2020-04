Brindisi:distribuzione straordinaria di sacchetti per la raccolta porta a porta

L’amministrazione comunale di Brindisi, al fine di venire incontro alle richieste dei cittadini in una fase di emergenza da Covid-19, ha richiesto ad Ecotecnica una distribuzio-ne straordinaria di sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta.

Dal 4 al 9 maggio Ecotecnica provvederà a distribuire il kit sacchetti presso le seguenti piazze dalle ore 9 alle ore 12:

Lunedì: Centro (corso Umberto - corso Roma)

Martedì: Casale (via Duca degli Abruzzi nei pressi della chiesa)

Mercoledì: Paradiso (via Egnazia nei pressi della chiesa)

Giovedì: Bozzano (viale Gran Bretagna nei pressi della chiesa)

Venerdì: Tuturano (via Vittorio Emanuele nei pressi della chiesa)

Sabato: La Rosa (via delle Mimose - via degli Aceri nei pressi della farmacia co-munale)

Gli utenti potranno ritirare i sacchetti esibendo la tessera sanitaria. Si precisa che la distribuzione dei sacchetti continua ad essere garantita anche presso il Ccr Ecotecnica di via Piccoli, le delegazioni comunali Sant’Elia e Tuturano.