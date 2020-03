Rossi su pulizia città e Parco Bove. Confesercenti: "Grazie sindaco"

BRINDISI – Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha inviato “un ringraziamento doveroso a tutti i lavoratori e le lavoratrici di Ecotecnica Srl Brindisi che in questi giorni stanno garantendo le operazioni di pulizia, spazzamento e sanificazione della città. Il servizio di raccolta porta a porta va avanti, gli operatori raggiungono tutte le nostre case e le attività di prima necessità aperte. Data la condizione attuale è stato aggiunto anche un giorno in più, il giovedì, per l’indifferenziato. Portare avanti i sevizi essenziali in questo momento – conclude Rossi - è necessario, ed è grazie all'azienda Ecotecnica e ai suoi lavoratori che possiamo farlo nel migliore dei modi”.

Ma c’è chi ringrazia a sua volta il sindaco, come Antonio D’Amore, presidente di Confesercenti Brindisi: “Pregiatissimo sindaco, la presente per esprimere il nostro più sincero ringraziamento per le azioni poste in essere in questi giorni dall’amministrazione comunale di Brindisi da lei rappresentata, sia per ciò che attiene alla semplificazione delle procedure burocratiche, con l’accettazione delle comunicazioni di sospensione a mezzo PEC, sia per il disposto slittamento delle scadenze fiscali al 30 giungo 2020”.

Il ringraziamento di Confesercenti al Comune

“Apprendiamo inoltre dagli organi di stampa, della volontà della sua amministrazione di valutare l’idea di ‘annullare’ le imposte comunali sulle imprese (per il periodo di chiusura delle stesse) e di considerare gli ulteriori interventi formulati dalla scrivente associazione, quale strumento di sostegno al tessuto economico locale e prevenire così il disastro economico e sociale che rischia di travolgere tutta la categoria”, scrive D’Amore, dichiarandosi convinto “che, dal confronto e dalla collaborazione con le associazioni datoriali nazionali, possano emergere soluzioni e strumenti per ripartire e rilanciare l’economica della nostra città”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo Parco Bove in dirittura d’arrivo

Tornando agli annunci del sindaco, c’è la notizia che “i nuovi alloggi popolari al quartiere Paradiso sono in dirittura d’arrivo, 50 alloggi destinati all’emergenza abitativa della nostra città. Alcuni tra questi andranno agli attuali occupanti delle abitazioni di Parco Bove. Per evitare che, durante lo svuotamento, Parco Bove sia nuovamente occupato, abbiamo deliberato la contestuale demolizione a cura della stessa impresa costruttrice degli alloggi comunali. Questo ci consente di ridurre notevolmente i tempi di esecuzione dell’intervento”, annuncia Rossi. “Restituiamo alla città un’area del quartiere Paradiso con alte potenzialità sociali, è stata una battaglia sin dall’inizio del nostro insediamento e saremo molto felici di portarla a termine”.