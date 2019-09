Guasto ad un carrello per un Boeing della Air Horizont

BRINDISI – Intervento di emergenza questa mattina all’Aeroporto del Salento di Brindisi per un’avaria ad un Boeing 737 della compagnia Air Horizont partito da Bergamo – Orio al Serio. I piloti e la torre di controllo hanno individuato in fase di atterraggio un guasto ad uno dei carrelli, quello di destra, causato da una perdita di olio dall’impianto frenante. Quando l'aereo con 75 passeggeri a bordo ha toccato la pista di Brindisi, infatti, dal carrello si è sviluppata una densa fumata nera. L’aereo è rimasto in piazzola per le riparazioni, con una squadra di vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale in stand-by sino alle 9,45 quando l'emergenza è cessata, come previsto dalle procedure di sicurezza.

