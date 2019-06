Rifiuti, smaltimento frazione umida: convocati i sindaci della provincia

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato per mercoledì 19 giugno, alle ore 12.00, presso il salone di rappresentanza della Provincia, una riunione a cui parteciperanno tutti i sindaci del territorio provinciale per discutere dell’attuale situazione sullo smaltimento rifiuti, con riferimento particolare alla frazione umida.

Questo alla luce dei disservizi che la scorsa settimana hanno interessato il servizio di raccolte deli rifiuti organici nel Comuni dell'Aro/Br1, a causa della limitata capienza della discarica regionale in cui avviene il conferimento. Il rischio di una nuova emergenza è stato tamponato grazie a un'ordinanza del presidente della Regione Puglia che per i prossimi 90 giorni ha aumentato la capienza delle discariche in questione. Ma si tratta solo di un pagliativo.