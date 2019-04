Emessa nuova ordinanza balneare: più attenzione al servizio di salvataggio

BRINDISI – Emessa la nuova ordinanza per la sicurezza balneare per la stagione estiva 2019 la cui apertura è prevista facoltativamente dal primo maggio prossimo. Disciplina in modo sostanzialmente identico la sicurezza balneare dal Gargano al Salento, alcune piccole differenze vengono determinate esclusivamente dalle peculiarità morfologiche degli specifici tratti di costa.

"Le ordinanze, consultabili, sul sito www.guardiacostiera.gov.it, sono il risultato dell’analisi della pregressa esperienza e del costante confronto, in numerosi incontri tematici, con i rappresentanti della Regione Puglia e delle Associazioni di categoria degli operatori del settore balneare". Si legge in una nota della capitaneria.

Brindisi_brindisi NUOVA ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2019 CP-2

Le novità

Le principali novità di quest’anno riguardano l’onere posto in capo ai titolari delle strutture balneari che, in aggiunta al periodo di apertura obbligatoria (previsto dalla Regione), qualora si attivi le strutture, in via facoltativa, dal 1 maggio al 30 settembre, devono assicurare il servizio di salvataggio.

In più è stata previsto l’aggiornamento della sezione relativa ai mezzi di salvataggio, con l’accenno a longboard (tavola da salvataggio), rescue tube, salvagente a marsupio gonfiabile, giubbotto di salvataggio gonfiabile ecc.

Va ricordato, infine, che le ordinanze sono pubblicate anche in formato poster che ogni stabilimento balneare deve affiggere in modo ben visibile, a beneficio degli utenti, unitamente ai recapiti utili per le emergenze in mare, tra i quali si ricorda il numero blu di contatto diretto con la Guardia Costiera 1530, attivo 24 ore su 24 e riservato alle sole emergenze.

Allegati