Emiliano: se oltre previsioni di picco, servono altri 200 ventilatori

"Ci servono 200 ventilatori, e 100mila mascherine al mese" per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite in collegamento con la trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Siamo in grado - ha aggiunto - di gestire duemila contagi conclamati: 1.000-1.200 finiscono in ospedale, 200-219 possono andare in intensiva. Se i numeri fossero questi possiamo farcela, altrimenti se non avremo i ventilatori non riusciremo a salvare tutti quelli che potremmo salvare". Va ricordato che la task force regionale prevede un picco di duemila casi entro la fine di marzo, primi giorni di aprile, e la sanità regionale ha attualmente un assetto per fronteggiare tali numeri. Oltre, secondo il governatore Emiliano, bisognerà disporre di almeno altre 200 postazioni di ventilazione artificiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.