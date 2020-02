San Michele Salentino, enfiteusi: due sentenze riducono il canone

SAN MICHELE SALENTINO - Due recenti sentenze del Tribunale di Brindisi hanno ribaltano il metodo di calcolo del canone enfiteutico, dando speranza a migliaia di cittadini. Il giudice che ha esaminato i due casi ha, infatti, ritenuto opportuno, a seguito di una perizia tecnica, stabilire il canone enfiteutico secondo il valore dominicale del terreno, anzichè, tenere presente il valore medio agricolo. "Contrariamente a quanto riportato nella sentenza del dottor Natali - spiega il consigliere comunale e provinciale, Michele Salonna - con queste ultime due sentenze, emesse dal giudice civile Francesco Giliberti, viene ribadito il ricorso al parametro del reddito dominicale "dinamico", cioè in sostituzione della originaria previsione statica del canone, riferito ad una certa data. Bisogna, quindi, utilizzare sempre il predetto reddito dominicale ma applicando criteri correttivi tesi alla sua attualizzazione. Per capire la portata reale di questa sentenza si evidenzia che, a fronte di una richiesta di 671,20 euro di canone annuo liquidato dal giudice di Pace, il giudice del Tribunale di Brindisi ha riconosciuto 75,12 euro.

"Questa sentenza, però - continua Salonna - se da un lato ci da forza e speranza, dall'altro ci impone di insistere per trovare una soluzione definitiva alla questione “enfiteusi” senza ricorrere alla lotteria delle sentenze. In questa ottica l'Amministrazione comunale ha elaborato una duplice strategia: la prima è quella di predisporre una lettera tipo, che ogni cittadino, se lo ritiene, può trasmettere al concedente e parallelamente bisogna preparare il terreno per portare in parlamento una proposta di Legge sull'Enfiteusi, in prima persona senza delegare tale compito a nessuna forza politica. Questa battaglia siamo sicuri di farla insieme al comitato no-enfiteusi ed a tutti i concittadini".

Intanto domenica 9 febbraio alle ore 10.30, il comitato no-enfiteusi ha convocato una riunione informativa presso la chiesetta di San Francesco in contrada Sardella.