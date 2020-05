Erchie. Il credito cooperativo dona sei ventilatori a Pneumologia di Brindisi

ERCHIE - Il Credito Cooperativo di Erchie, si è fatto carico dell'acquisto e della donazione di sei ventilatori polmonari al reparto di Pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. "Il ventilatore polmonare, nel nostro reparto, è pane quotidiano - spiega Eugenio Sabato, direttore del reparto di Pneumologia - il paziente che arriva manifesta quasi sempre un'insufficienza respiratoria. Il ventilatore polmonare, permettere al paziente di vivere coadiuvandolo nella respirazione durante la fase di guarigione a cui ci adoperiamo". Il consiglio di amministrazione della banca è stato convocato in tempi brevi e si è adoperato, immediatamente, alla ricerca di queste macchine salvavita. "Per la solerzia con cui abbiamo preso questa decisione, devo ringraziare non solo il consiglio direttivo ma anche e soprattutto i soci del nostro istituto di credito - commenta Eugenio Carrozzo, presidente della Bcc di Erchie - il nostro istituto è sempre stato e sempre sarà vicino al territorio per politica interna e per Dna".

