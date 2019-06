Una tartaruga avventurosa fotografata accanto ai moli della Lni Brindisi

BRINDISI - Non si sa se è la stessa tartaruga di altri avvistamenti del porto, quindi abituata ormai a vivere praticamente in città, visto che stamattina è stata fotografata da uno degli armatori che si trovava a bordo della propria barca, ai moli esterni della Lega navale italiana, il quale ci ha cortesemente permesso di pubblicare questo scatto molto bello. Ne ha fatta di strada, svariati chilometri, la Caretta caretta della foto, fino a giungere nel bacino portuale più trafficato, quello del Seno di Ponente, dove il movimento di piccole imbarcazioni è continuo: da quelle da diporto, ai piccoli gozzi da pesca, alla motobarca della Stp che fa servizio di collegamento tra le varie sponde. E' importante che si sappia della sua presenza, in maniera tale da non investirla, e sperando che riprenda presto il largo. Ricordiamo che purtroppo non sono pochi gli esemplari di questa specie che entrano nel porto di Brindisi. Qualcuna delle tartarughe si è infilata anche nelle prese del dissalatore del petrolchimico, altre sono state salvate in tempo in altri punti dei bacini interni, qualcuna non ce l'ha fatta.