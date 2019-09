Marò in addestramento: interdetta spiaggia Canale la Foggia

SAN PIETRO VERNOTICO – Lo specchio d’acqua antistante la spiaggia in località “Canale della Foggia”, sulla costa del Comune di san Pietro Vernotico, sarà interdetto alla balneazione, alla navigazione. Al transito, all’ancoraggio, alla sosta e alle attività di pesca dalle ore 18 di mercoledì 25 settembre alle ore 12 di venerdì 27 settembre, per attività addestrative di reparti della Brigata Marina San Marco. La Capitaneria di Porto di Brindisi ha emesso apposita ordinanza indicando le coordinate che delimitano l’area. “Sono a carico del proponente e dei partecipanti tutte le responsabilità civili e penali correlate alla gestione e fruizione dell’area interessata dall’attività addestrativa, con particolare riferimento anche alle eventuali interferenze della suddetta attività con la fascia di spiaggia già interdetta con il provvedimento sindacale 43 in data 11 maggio 2017 del Comune di San Pietro Vernotico”. L’area, inoltre, dovrà essere messa in sicurezza, con sorveglianza degli accessi terrestri da parte della stessa Brigata Marina San Marco.