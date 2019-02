Sanremo, terza serata: Boomdabash tra i protagonisti. Come votarli

BRINDISI – Stasera (giovedì 7 febbraio) tocca di nuovo ai Boomdabash. La band salentina sarà nona in ordine di uscita, sui 12 artisti che animeranno la terza serata del festival di Sanremo. Dopo il successo della prima serata, il singolo “Per un milione” è balzato in testa alla classifica dei dischi trasmessi dalle radio.

Finora è stata mostrata la classifica basata sul voto della giuria demoscopica, che pesa per il 30 per cento sul voto totale. Il televoto e i voti della sala stampa non sono stati ancora rilevati. In base al voto i cantanti sono stati divisi in tre zone: blu (la migliore), giallo (quella intermedia) e rossa (la peggiore). I Boom rientrano, al momento, in quella intermedia.

Come votare i Boomdabash

Fondamentale sarà quindi il supporto dei fan, per spingere la band verso i piani alti della graduatoria. Stasera, a differenza di martedì, si potrà votare per l'intera durata dello spettacolo, non solo durante l'esibizione dell'artista. Ai Boomdabash verrà abbinato il codice 9. Se si invia un sms, bisognerà scrivere 09.

Da telefono fisso sarà possibile votare chiamando il numero 894.001, seguendo le istruzioni della voce guida e digitando il codice a due cifre della canzone scelta. Le utenze fisse dalle quali è possibile televotare sono quelle TIM e Wind Tre. Il costo di ciascuna chiamata è di 0,51 euro. Da cellulare, sarà possibile votare inviando un SMS – contenente il codice a due cifre della canzone scelta – al numero 475.475.1. Si può votare da TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad, PosteMobile e CoopVoce. Il costo di ciascun SMS è pari a 0,50 euro, tranne che per le utenze Vodafone e Tre, il cui costo è pari a 0,51 euro. Sarà possibile inviare un massimo di cinque voti per ogni sessione

L'ordine di uscita completo

Questo l’ordine di uscita dei 12 artisti che si esibiranno stasera: Simone Cristicchi, Abbi cura di Me; Zen Circus, l’Amore è una dittatura; Anna Tatangelo, Le nostre Anime di Notte; Irama, La Ragazza col cuore di latta; Ultimo, I Tuoi Particolari; Motta, Dov’è L’Italia; Patty Pravo con Briga, Un po' come la vita; Francesco Renga, Aspetto che torni; Boomdabash, Per un milione; Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood; Nino D'angelo e Livio Cori, Un'altra luce; Mahmood, Soldi.