Estate sampietrana: calendario e costi. Anche quest'anno si chiude ad agosto

CAMPO DI MARE (San Pietro Vernotico) – Eventi di ogni genere che accontentano tutti i gusti sono in programma nel cartellone dell’Estate Sampietrana in scena a Campo di Mare dal 21 luglio al 31 agosto prossimi. Con determina di giunta comunale del 22 luglio scorso (assenti sindaco e assessore Guerrieri) è stato disposto il calendario degli eventi e impegnata la spesa necessaria per la realizzazione dell’intera manifestazione che ammonta a oltre 23mila euro.

Il cartellone è stato realizzato anche con la collaborazione di attività commerciali e associazioni locali, purtroppo nemmeno quest’anno come accade ormai da diversi anni, sono previste iniziative per il mese di settembre o per la prima settimana dello stesso. La vera promozione turistica del territorio è ancora lontana.

Il prossimo appuntamento è per sabato 27 luglio con “I Giochi del Solleone”, presso arenile di Campo di Mare (dalle 17 alle 19), e Serata musicale danzante a cura di Vincenzo Mangia con la partecipazione di Alex e la sua Fisarmonica. Piazzale Panoramico ore 21. Domenica 28 luglio (ore 21) andrà in scena la “Festa della Bruschetta” con il Gruppo Musicale “Fronte del Blasco” Vasco Rossi Tribute Piazzale Panoramico, organizzata da Associazione Sampietrana, l'associazione riceverà un contributo da parte del Comune di 800 euro. Lunedì 29 e martedì 30 Luglio (0re 18-22) è previsto un Torneo Calcio Tennis presso il Piazzale Panoramico.

Mentre sempre lunedì 29 luglio (ore 21) presso il B&B “Dimore di Mare”, via Thaon de Ravel,1 è in programma un Reading musico-teatrale sulle musiche di Lucio Dalla e le poesie di Alda Merini. Degustazioni di vino e olio prodotti da aziende locali. Giovedì 1 agosto (ore 21), serata musicale a cura di Giuseppe Rogoli in arte “Beppe Junior”, presso il piazzale Panoramico. Costo dell’evento 500 euro.

Venerdì 2 agosto presso il piazzale panoramico torna lo sport dalle 18 alle 20: gara under 14 Basket – piazzale panoramico. Sempre Venerdì 2 agosto dalle 20 alle 22 seconda edizione di “Ritorno al Basket”, Piazzale Panoramico. Si replica sabato 3 agosto ma con gara under 16 basket. Sabato 3 agosto alle 21.30 sempre sul piazzale panoramico rappresentazione del musical “Memorial Vittime della Strada” presentato dall’associazione di promozione sociale “Accelerate Piano”.

Domenica 4 agosto (18/22) nuovo appuntamento con Ritorno al Basket, iazzale Panoramico. Ore 21,30 serata musicale danzante a cura di Vincenzo Mangia con la partecipazione di Alex e la sua Fisarmonica. Lunedì 5 agosto ore 21: “La Magica Notte dei Bambini”, piazzale Panoramico; martedì 6 agosto (ore 21), serata musicale “Chitarra In Frac” con l’esibizione del maestro chitarrista Vito Nicola Paradiso, piazzale Panoramico, costo 500 euro.

Mercoledì 7 agosto (18-22) gara Esordienti Basket, gara Under 18 Basket, giovedì 8 agosto (28-20) gara femminile Basket. Dalle 20 alle 24 seconda edizione di Notte del Basket, dalle 18 alle 22 invece, sarà possibile donare il sangue presso la postazione Avis con Autometeca della Asl.

Venerdì 9 alle 21 in scena la commedia “Tutto in 24 ore” a cura della compagnia teatrale “La Sita”, costo dell’evento 400 euro. Sabato 10 agosto dalle 18 alle 20-30 in scena “Li sciuechi de na fiata”. Dalle 21 “Manni’s Band” , gruppo musicale anni ‘70/’80.

Da sabato 10 a lunedì 12 agosto inoltre sul piazzale panoramico sono previste serate di degustazione di birre dal titolo “Campo Di Mare in Fermento” a cura di “Scialla Restaurant”. Domenica 11 agosto ore 21 esecuzione di musica jazz e swing anni ’40 a cura della “Swing Big Band” di Luigi Bubbico, costo 1050 euro, costo 3mila euro.

Lunedì 12 agosto (17-20) Torneo di bocce presso l’arenile Campo di Mare; alle 21, invece, sul piazzale panoramico in programma una serata musicale. Martedì 13 sull’arenile tornano dalle 17 alle 19 tornano “I giochi del Solleone”. Mercoledì 14 agosto alle 21 omaggio al grande maestro del cinema italiano a cura della “Southern Europe Orchestra” “Il cinema di Ennio Morricone”.

Giovedì 15 agosto dalle 9,30 alle 11,30: banda musicale “Alula” per le vie della marina, previsto 400 euro per associazione Aps. Alle 21 concerto in piazza con la band “Evò” a cura dell’associazione musico culturale “KaliNifta”, costo 500 euro. Sabato 17 agosto (ore 21) “Galà d’estate” con finale regionale del concorso “Una Ragazza per il Cinema” e “Premio San Pietro” e “Puglia Magic Awards”.

Martedì 20 agosto torna il teatro con lo spettacolo “La quindicina al Mare” messo in scena dall’associazione culturale “Domenico Modugno”, costo 400 euro. Venerdì 23 agosto alle 21 piccola esibizione di degli atleti della Asd “Zen Karate Do”. Sabato 24 agosto (ore 21) serata acustica con la cover band “Tamf” a cura di B&B “Dimore di Mare” presso il piazzale Panoramico. Sabato 31 agosto si chiude con lo spettacolo “Amata terra mia”: Domenico Modugno prima del mito” sempre a cura del B&B “Dimore di Mare”,via Thaon de Ravel, 1.

Gli altri costi

L’amministrazione comunale si farà carico degli adempimento Siae il cui costo ammonta a 2.061,92 euro, Iva inclusa. Gli eventi del 5, 10, 17 agosto, più esclusivamente servizio audio e luci degli eventi del 6, 9, 20 agosto a cura di “Altamedia s.r.l.” hanno un costo complessivo di 11.270 euro, Iva inclusa. Per gli eventi sportivi del 27, 29, 30 luglio nonché eventi del 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 (ore 17/20), 13 agosto organizzati da Asd “Pro.Gi.S. di Rizzo Felice” è prevista una spesa di 600 euro.

I supporti tecnici per i servizi audio e luci degli eventi dell’11, 14, 15 agosto a cura della ditta “Caretto Service di Giorgio Caretto” hanno un costo complessivo di 1.830 euro. La fornitura delle locandine e delle targhe necessarie per le premiazioni a cura della ditta “La Tipografia di Serinelli Maurizio” ha un costo complessivo di 372,10 euro.

Come già detto per vedere vivere la marina anche a settembre, come accade ormai da tempo nelle vicine realtà locali, bisogna ancora attendere.

