Estate sandonacese: un calendario ricco di eventi grazie a collaborazione con associazioni

SAN DONACI – Un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti e che accontenta tutte le fasce d’età quello redatto dall’amministrazione comunale di San Donaci nell’ambito delle iniziative estive. Nei giorni scorsi è stata presentata la programmazione dell’”estate sandonacese” resa possibile grazie alla collaborazione con associazioni ed enti locali. Il calendario prevede serate di sport, teatro, cinema, cultura e spettacoli vari da giugno a settembre.

Come si legge nella determina 312 del 19 giugno scorso che impegna la somma di 4mila euro per il finanziamento degli eventi “l’obiettivo generale è quello di offrire alla cittadinanza momenti di svago e di socializzazione nell'ottica di una crescita socio-culturale”.

“L'assessore alla cultura di questa amministrazione ha espletato un'indagine conoscitiva rivolta alle associazioni, ed alle attività culturali presenti sul territorio di San Donaci per la presentazione relativa alle manifestazioni ed iniziative da realizzare durante i mesi estivi giugno - settembre 2019”. E le associazioni e gruppi hanno risposto.

“L'Amministrazione comunale ha stilato il calendario degli appuntamenti estivi collaborando come sempre con le associazioni e scegliendo di svolgere le singole manifestazioni nelle diverse aree del paese – scrivono nella nota di presentazione del manifesto delle attività - un’offerta culturale e un programma che si rivolgono a tutti: giovani, famiglie con bambini, adulti e più anziani. Un grande contenitore che ha accolto le proposte sia dell’amministrazione comunale, ma soprattutto del tessuto associativo di San Donaci aprendosi alle varie eccellenze che le realtà locali possono mettere in campo come frutto del loro lavoro e delle loro esperienze”.

“Valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro paese è un obiettivo importante perché produce e rinnova quel "movimento culturale" che favorisce l’aggregazione sociale che va difesa e tutelata. Auguriamo a tutti una piacevole estate e vi aspettiamo numerosi”.