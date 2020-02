"Scuole chiuse a Brindisi": bufala attribuita a BrindisiReport gira su Whatsapp

BRINDISI - Circola su Whatsapp un articolo falso attribuito a BrindisiReport in cui viene divulgata una notizia inventata di sana pianta secondo la quale sarebbe stata adottata la decisione di chiudere le scuole di Brindisi, a causa dell'emergenza coronavirus. Si tratta di una chiara manipolazione di una pagina del giornale fatta ad arte per creare allarmismo fra la popolazione, facendo leva sulla preoccupazione determinata dai contagi registrati in Italia negli ultimi giorni.

A tal proposito è bene ribadire che in Puglia non si è registrato alcun caso di coronavirus e che sono risultate negative anche le analisi alle quali sono state sottoposte due persone che fra venerdì 21 e sabato 22 febbraio sono state ricoverate in isolamento, presso il reparto Infettivi dell’ospedale Perrino di Brindisi, poichè manifestavano sintomi influenzali che dopo gli accertamenti del caso sono stati attribuiti, appunto, a una banale influenza.

Altre testate del network Citynews, nel fine settimana, sono state utilizzate per divulgare bufale legate al coronavirus. BrindisiReport.it sporgerà denuncia e si costituirà parte civile nei confronti di responsabili di questo grave episodio, come già fatto in occasione di un'altra fake news attribuita a BrindisiReport fatta girare di recente su Whatsapp. Chi fa ciò è un criminale e va perseguito immediatamente