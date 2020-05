Lacci - trappola per animali nascosti ai margini del bosco

SAN PIETRO VERNOTICO – Sono trappole che non lasciano scampo alla fauna selvatica, quelle scoperte nella mattinata di oggi 17 maggio da una famiglia di San Pietro Vernotico durante la tanto attesa, nei mesi del lockdown, passeggiata domenicale nella natura. Opera di bracconieri, quasi certamente.

La zona segnalata dagli autori della scoperta è quella tra il Bosco di Cerano e l’antica Masseria Guarini, un lascito del benefattore Federico Melli, agronomo morto nel 1940, alla municipalità di San Pietro Vernotico, al confine tra gli agri di questo comune e quello di Brindisi, area sottoposta a vincoli faunistici.

Le trappole rinvenute si trovavano al margine della fitta macchia mediterranea, costituita principalmente da lentischi e lecci, che circonda la masseria. Erano state realizzate in maniera rudimentale con cappi in filo di acciaio, assicurati a sottili ceppi conficcati nel terreno.

Un sistema che può trattenere anche volpi o tassi, un sistema – va sottolineato – crudele come ogni trappola: l’animale imprigionato, sia esso lepre o carnivoro, resta preso per una zampa o per il collo, e muore soffocato o speso anche dissanguato nel tentativo di liberarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’episodio dimostra come nelle campagne, e soprattutto nei pressi delle zone boschive o di macchia, si aggirino soggetti senza scrupoli, che minacciano la fauna selvatica, una ricchezza ambientale tanto più preziosa quanto più il nostro territorio aspiri a ritrovare quegli equilibri perduti negli ultimi decenni.