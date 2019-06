Fasano: “La famiglia e la persona speciale, i loro diritti”

Patrocinato dall’Amministrazione comunale di Fasano, l’incontro “La famiglia e la persona speciale, i loro diritti” ha lo scopo di identificare elementi utili alle famiglie che vivono una disabilità per affrontare la situazione e conoscere le risorse a disposizione sul territorio per fronteggiare il disagio. L’incontro, organizzato dall’associazione “L’ala nascosta” in collaborazione con i sodalizi “Humanamente”, “Apsi Fasano” e “CiaiaLab”, sarà moderato dal dott. Orazio Rubino, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Apsi Fasano; interverranno il sindaco, Francesco Zaccaria, l’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Caroli, Mariangela De Mola, psicologa e psicoterapeuta, Marilena Aprile Ximenes, responsabile legale dell’associazione Humanamente. Prevista anche la testimonianza di Giuseppe Tricase e della volontaria Pina Cascione.