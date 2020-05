Fasano. Auto elettriche, arrivano altre dieci stazioni tra centro e frazioni

FASANO - La Giunta municipale, nella sua ultima seduta, ha deliberato di stipulare un protocollo d'intesa con la società Be Charge, del gruppo Building Energy, che prevede la collocazione di ulteriori dieci stazioni di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio comunale, centro e frazioni. Diventano così venti i punti di ricarica nel Comune, già dotato di dieci stazioni Enel Energia installate due anni fa. Building Energy è il terzo gruppo al mondo per fornitura di energie rinnovabili, e ha ideato un sistema di stazioni di ricarica intelligenti, dotate di tecnologie informatiche per il controllo e la gestione da remoto. Le stazioni Building Energy sono già presenti in città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Treviso ed altri centri. Il gruppo si fa carico di tutti i costi d'acquisto, di connessione, di allaccio e manutenzione delle colonnine, oltre a quelli di fornitura dell'energia elettrica.

Building Energy si occupa anche di tutte le pratiche amministrative e dei lavori di installazione, opere civili comprese. Le postazioni sono disponibili e accessibili all'utenza h 24, tutti i giorni della settimana. L'individuazione dei punti dove saranno collocate avviene in accordo fra Comune e società. "Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità, Antonio Pagnelli, e il dirigente competente Rosa Belfiore per aver conseguito questo importante risultato - dichiara il sindaco Francesco Zaccaria - un Comune più moderno e sostenibile è infatti uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione che mi onoro di guidare: le nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono un altro passo avanti in questa direzione".