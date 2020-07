Fasano. La bellezza ha un'altra velocità, il video spot istituzionale della Città

FASANO - Uno spot istituzionale che celebra la bellezza e i piccoli gesti della quotidianità, lo stile di vita pugliese ad un’altra velocità, con la calma e con la tranquillità necessarie per godere ogni istante della vita e dell’esperienza turistica. E' quanto prodotto dal Comune di Fasano con una emotional-comedy di 90 secondi costruita su 8 storie in 8 location di pregio del territorio Fasanese. L’elemento umano è alla base del racconto: cittadini e viaggiatori compiono azioni che evocano ricordi, gesti che fanno parte della quotidianità pugliese, esperienze che sono un valore aggiunto per l’esperienza di viaggio. Tutto è basato sul concetto di slow life: fare le cose in maniera frettolosa spesso porta a commettere errori, a non prestare attenzione e a non godere dell’importanza che ha ogni singolo momento. Fare le cose prendendosi il tempo giusto, invece, porta a valorizzare ogni attimo e a vivere al meglio l’esperienza di viaggio. Perché una vita e un modo di fare turismo in maniera diversa è possibile, anche ad un’altra velocità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IL VIDEO SPOT



Gli obiettivi del progetto di comunicazione sono: premiare le bellezze del territorio, del patrimonio storico-culturale- paesaggistico e dell’architettura fasanese come palcoscenico di emozioni e persone, mettere al centro le persone attraverso una comunicazione non più totalmente basata sulla bellezza dei luoghi, ma focalizzata su cittadini e viaggiatori, che all’interno del territorio trascorrono momenti importanti della loro esistenza e che sono il vero valore aggiunto del turismo, valorizzare l’importanza del turismo lento e sostenibile, che va a pari passo con la qualità della vita e dell’offerta turistica di alto livello per la quale il territorio di Fasano è conosciuto in tutto il mondo, dare valore a nuove forme di turismo alternative a quelle standard e stereotipate, anche in tendenza con i nuovi scenari di mercato post-covid, con riferimento all’ambiente, alle sue caratteristiche, alle masserie, agli agriturismi e al paesaggio e prendere in considerazione diversi target di utenti a livello internazionale attraverso messaggi di uguaglianza e parità che sottendono lo spot in ogni suo aspetto.