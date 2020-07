Escalation di furti, il sindaco chiede incontro con prefetto e questore

FASANO - E' stata inviata questa mattina da parte del primo cittadino di Fasano, Francesco Zaccaria, una richiesta di incontro al prefetto e questore di Brindisi, per convocare, con urgenza, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La richiesta deriva dalle denunce dei cittadini alle forze dell’ordine a seguito dei numerosi atti criminosi che hanno colpito le case dei fasanesi. La richiesta è stata indirizzata, anche, al comandante la polizia locale. "Sono certo che - ha dichiarato il Sindaco - come già accaduto qualche mese fa, gli organi preposti accoglieranno l’esigenza dei cittadini di maggior sicurezza: l’intimità delle nostre case non può essere violata e la risposta ai fatti degli ultimi giorni deve essere rapida e severa".

Nella richiesta, Zaccaria racconta dei recenti accadimenti di cronaca relativi a furti e tentativi di furto nelle abitazioni che hanno interessato il territorio comunale nello scorso fine settimana e nelle giornate successive hanno suscitato notevole allarme fra la popolazione. "Episodi del genere - continua il primo cittadino - possono alimentare un generalizzato clima di insicurezza fra la collettività, nonostante lo sforzo profuso dalle forze dell’ordine impegnate nell’attività di controllo". Per questo il sindaco ha chiesto, inoltre, di implementare i servizi di controllo finalizzati a contrastare gli episodi di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.