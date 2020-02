Fasano ospita il cardinale conservatore Burke

FASANO - Sabato 15 e domenica 16 febbraio, il cardinale americano Raymond Leo Burke, patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, sarà ospite, a Fasano, dell’imprenditore Antonio Clarizio. Sabato alle ore 19, sua eminenza celebrerà una messa nella Cattedrale di Ostuni mentre domenica, alle 18:30, presiederà una solenne celebrazione eucaristica, sempre nella forma più antica del rito romano, nella chiesa di Cristo Re, a Martina Franca. Burke, infatti, è uno dei cardinali che celebrano la messa tridentina dopo la riforma liturgica ma è anche il cardinale seguito da milioni di cattolici in tutto il mondo perché è considerato un porporato difensore senza paura della tradizione bimillenaria della Chiesa Cattolica.

In uno dei suoi ultimi interventi, Burke si è pubblicamente contrapposto ai media cattolici che definiscono Papa Francesco come "rivoluzionario". In realtà, ha sottolineato l’alto prelato, la funzione principale del papato è quella di " salvaguardare la dottrina della fede e la disciplina della Chiesa", essere il "principio" e il "fondamento dell'unità della Chiesa". Per Burke l’utilizzo del termine "rivoluzionario" non avrebbe nulla a che fare con il papato.