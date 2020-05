Fase 2 a Brindisi: aumenta il traffico, la Stp aggiunge un autobus urbano

BRINDISI - Traffico paragonabile ad un sabato mattina pre Covid, più gente ai parchi ed un autobus Stp di supporto per il trasporto cittadino. E' la cronaca delle prime ore di lunedì 4 maggio, il primo giorno alle prese con l'allentamento del lockdown deciso dal governo. La città è tornata a rianimarsi ma con le dovute precauzioni: file alle banche rispettando le distanze di sicurezza ( nella foto l'ingresso di un istituto bancario alla Commenda), più gente ai parchi ma nessuna situazione di particolare criticità.

"Non è sicuramente un lunedì di tre mesi fa - commenta il comdante della polizia locale, Antonio Orefice - c'è sicuramente più traffico ma è una situazione sotto controllo. Non si registrano macchine in doppia fila ma giusto l'attesa di una mezz'ora per il ritiro delle buste per la differenziara. Ma è una coda che rispetta la distanza interpersonale di un metro e non ci sono assembramenti".

Le corse urbane ed extraurbane

Nessun problema di carico sugli autobus che percorrono le tratte extraurbane tranne per quelli che vanno a Taranto, fa sapere Stp. Diversa, invece, la situazione cittadina dove si sono registrate piccole punte di posti esauriti ma Stp ha già predisposto un autobus in più da supporto. Così come sulle tratte extraurbane, anche sui bus che circolano in città saranno predisposti degli adesivi che indicano la distanza ed i posti disponibili da occupare.

Il traffico ferroviario

Situazione tranquilla, anche, alla stazione ferroviaria di Brindisi e comunque su tutti i regionali. Vagoni semi vuoti, posti dimezzati per il rispetto delle distanze ma un più 60 per cento di collegamenti offerti da Trenitalia.

Non è previsto, al momento, nessun esodo dal Nord, considerato che l'unico treno proveniente dal settentrione e diretto in Puglia è il Frecciargento Roma-Lecce. In italia sono complessivamente 12 le Frecce in circolazione in questo momento.