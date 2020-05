Con la Fase2 tornano in azione gli incivili: rifiuti abbandonati per strada

SAN VITO DEI NORMANNI – Inizia la Fase2 e tornano in azione gli incivili. A San Vito dei Normanni a segnalare un comportamento scorretto nei confronti dell’Ambiente è stato proprio il primo cittadino Domenico Conte sulla sua pagina Facebook.

Ha pubblicato una foto che mostra rifiuti abbandonati a ridosso di un muretto a secco, in via Mare. “E' questa la Fase 2 che vogliamo? Questo è lo spettacolo che si è trovato di fronte questa mattina in via Mare il personale della Teknoservice, quegli stessi uomini che abbiamo ringraziato e lodato nei giorni più bui, per il lavoro svolto”. Scrive il sindaco.

“Sacchi di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada a deturpare la nostra città già tanto provata da quelle restrizioni in termini di libertà che ci hanno consentito di contenere il contagio”.

“Ora che ci è possibile riaffacciarci alla primavera, alla natura, questo è lo scenario che ci regalano cittadini che chiaramente non hanno imparato nessuna lezione e a cui forse non dovrebbe essere consentito uscire da casa non per 2 mesi ma per altri 2 anni!”.