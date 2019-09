Festa dell’Ave Maris Stella: disposti divieti di sosta e circolazione

BRINDISI - Per consentire le celebrazioni religiose della festa dell’Ave Maris Stella, che si svolgerà al quartiere Casale, con apposita ordinanza è stato disposto un temporaneo piano del taffico.

Il 6 settembre, dalle 18 alle 21, è disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli, con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, sulle vie Medaglie D’Oro, Locatelli, Doria, Maddalena.

Il 7 settembre, dalle 18 alle 21, è previsto il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli, con rimozione di quelli in sosta vietata, su Villaggio Pescatori. Il 7 settembre, dalle 17 alle 22, su via Duca degli Abruzzi, su tutta l’area antistante il sagrato della chiesa Ave Maris Stella è disposto il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, dove avrà luogo la celebrazione della messa centrata da monsignor Domenico Caliandro.