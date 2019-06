Vanessa la parrucchiera e il party benefico: "Sosteniamo i sogni dei più deboli"

BRINDISI - Si chiama “Vanto Benefit Party” si svolgerà a Brindisi, presso Masseria Cillarese domenica 30 giugno (inzio alle ore 19,00) ed è nato dall’idea di una dinamica ed estrosa parrucchiera brindisina. E’ Vanessa Troisi, 33 anni e due figli, l’ideatrice della festa benefica che unisce lo svago, la musica ed il divertimento alla raccolta-fondi da destinare a tre associazioni brindisine: la Croce Rossa, la Siclot scuola di clownterapia la Brinparkinson.

“Ad un certo punto della mia vita - racconta lei stessa - mi sono scontrata con la realtà ospedaliera per qualche episodio spiacevole (conclusosi positivamente per fortuna) che mi ha aperto le porte al mondo della Clownterapia. Questi ragazzi alleviano e allietano, non solo le giornate dei bimbi che frequentano o sono ricoverati in reparto, ma anche e soprattutto quelle dei genitori come nel mio caso. Avere al tuo fianco qualcuno che ti strappa un sorriso o che semplicemente rivolge attenzione al tuo bambino in quel momento assume un significato davvero enorme".

"Lo è ancor di più quando pensi che questi ragazzi lo fanno da volontari. Per questo motivo già da allora ho cercato un modo per aiutarli concretamente organizzando, nel mio piccolo, una giornata nel mio salone, dove metà dell'incasso sarebbe stato devoluto alla Siclot. Con il ricavato abbiamo acquistato circa 1000 nasini di plastica che i volontari donano ai bimbi in reparto”.

L’iniziativa dei nasini “alimenta” ancor più la sua voglia di aiutare e sostenere i sogni dei più deboli, tanto da costituire la “Vanto Benefit”, un'associazione dedita all'organizzazione di eventi per raccogliere fondi da devolvere ad associazioni ed organizzazioni di volontariato brindisine. Da uno scambio di idee con l’amica Maria Rosaria Russo (Croce Rossa Italiana - sezione di Brindisi) nasce l’idea di una serata, un concerto/festa dove ad essere coinvolti potessero essere grandi e piccini.

Così a partire dalle 19.00 ci saranno un escalation di laboratori, spettacoli e giochi per i più piccoli fino ad arrivare ad un concerto live della Band “Celebration” costituita appositamente per questa occasione e di cui la stessa Vanessa farà parte solo per lo speciale party del 30 giugno. La band è composta da Antonio Baldassarre (tastiera), Maurizio Nigro (batteria), Fabio Masi (chitarra), Giuseppe Romano (basso), Vincenzo Baldassarre (voce), Enza Pacciolla (voce) e Vanessa Troisi (voce).

“Ringrazio anticipatamente tutte le aziende - conclude Vanessa - che hanno avuto fiducia in noi facendo delle generose donazioni e mi piacerebbe che altri si unissero a noi per questa causa nobile e mi piacerebbe che il nostro evento diventi un appuntamento annuale, un riferimento per tutte le associazioni di Brindisi con progetti da sviluppare grazie alla nostra raccolta-fondi”.

