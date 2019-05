Festa della mamma: idee regalo

Quando eravamo piccoli era più semplice fare il regalo alla mamma nel giorno della sua festa: ci pensavano le maestre a confezionare una bella filastrocca in una letterina colorata di fiorellini e sbavature di pennarelli e gessetti.

Ma oggi, che cosa regaliamo alla nostra cara mamma che ci sopporta e supporta dal giorno che ci ha messo al mondo?

Fermatevi un momento e pensate ai desideri che ha espresso ultimamente e, se non ne ha espressi, allora aiutiamoci analizzando il suo carattere, la sua personalità, le sue passioni e hobby. Le piace cucinare o viaggiare? Le piacciono le serate al teatro o al cinema? O la vedete in poltrona a leggere un libro? Ha il pollice verde? Vi aiutiamo con alcuni consigli.

Il regalo per una mamma con la passione per la gastronomia.

Regalatele l’ultimo libro di ricette del suo chef o pasticcere preferito. Magari scegliete il libro con le ricette dei piatti per cui va matta, che piacciono a voi, a vostro padre e ai vostri fratelli: unite l’utile al dilettevole.

Oppure, fatevi un giro per la cucina: quale elettrodomestico le manca? O quale ormai è usurato e andrebbe cambiato? Una macchinetta del caffè, un frullatore, un estrattore. Ha una bilancia da cucina o si lamenta di quella vecchia? Fatele scoprire il mondo del digitale, vi ringrazierà.

Il regalo per una mamma sportiva.

Ammettetelo, vostra madre ha un abbonamento per la palestra che userà fino alla fine di giugno, mentre il vostro l’avete abbandonato chissà dove.

Regalatele un nuovo borsone, un completino per fare ginnastica, l’accappatoio con cuffia e infradito. Oppure passate al digitale: un braccialetto fitness, gli auricolari per ascoltare la musica se le piace fare jogging, o un cardiofrequenzimetro.

Potreste regalarle, per esempio, un mese al corso yoga. O, se lamenta dolori alla schiena, un mese di ginnastica posturale.

Regali per prendersi cura di se.

Dai massaggi terapeutici, alla sauna: se vostra madre è stanca o stressata in questo periodo, prenotate una giornata intera in un centro benessere da trascorrere insieme.

Oppure, regalatele una crema per il trattamento antirughe e ringiovanimento della pelle, o una crema con effetto elasticizzante per il corpo. Oli profumati ed essenze sono anche ottime idee regalo.

Regali per una mamma che ama gli accessori.

Dai foulard alle pashmine: la primavera regala così tanti colori anche per i tessuti. Dal misto cotone e lino alla pura e morbida seta. Fantasie floreali, a tinta unita: ce n’è per tutti i gusti! Basta conoscere i colori che piacciono a vostra madre.

Anche un bracciale con pendenti, e magari potreste prenderne uno uguale anche per voi. Ciondoli, orecchini o borse e pochette. L’imbarazzo della scelta per una mamma che ama gli accessori.

Il regalo per una mamma che adora viaggiare.

Regalatele un viaggio last minute: sono tanti i siti web cui potete affidarvi e consultare. Oppure decidete insieme dove andare, una gita fuori porta per la tutta la famiglia.

Il regalo per una mamma cinefila, che ama il teatro e i libri.

E’ uscito in sala un film che le piacerebbe vedere: proponetele di andare al cinema con tutta la famiglia e poi di mangiare una pizza insieme.

Oppure, per le più nostalgiche potreste prendere i cofanetti che collezionano le pellicole con il suo attore o regista preferito. Oppure regalatele l’abbonamento al cinema per un mese.

Se ama andare a teatro, informatevi sulle opere che andranno in scena nei prossimi giorni e prendete il biglietto per andarci tutti insieme. Ricordate che le piacerebbe trascorrere questa giornata con la famiglia.

Se vostra madre conosce l’aspetto terapeutico dei libri, allora sappiate scegliere quello giusto per lei, perché regalare il libro giusto vuol dire avere cura dell’altro.

Le piacciono i gialli, i romanzi rosa, o i saggi? Entrate in libreria e fatevi consigliare sulle ultime uscite. Magari annotate la sua casa editrice preferita. O il suo autore preferito.

I regali intramontabili per le mamme più romantiche: dai fiori e piante, alle foto

I fiori: un bel mazzo di fiori colorato, che esprima l’amore che provate per lei. Ricordate che maggio è il mese delle rose. Magari scrivete una bella frase carica di affetto nei suoi riguardi. Oppure una delicata poesia, non proprio come quelle che scrivevate all’asilo, ma semplice. E, soprattutto, scrivetela voi sinceramente. Non scimmiottate le frasi del web che le mamme ci conoscono.

Se ha il pollice verde, allora il gioco è fatto: una pianta da esterno, se avete il giardino. Altrimenti una bella pianta sempreverde per abbellire il salone. Fatevi consigliare dal vostro fioraio di fiducia.

Anche qui, tornando ai libri, potreste regalarle una raccolta che comprenda tutti i tipi di piante e fiori, e i consigli su come crescerli e curarli.

Se volete farla emozionare davvero, allora scegliete una foto che vi raffiguri insieme, magari mentre vi tiene in braccio appena nati, portatela a incorniciare e regalategliela. Le si stringerà il cuore nel giorno della Festa della mamma.