Sport e divertimento: al parco Cillarese è il giorno dei ragazzi

BRINDISI - Come da programma, procedono le iniziative nell’ambito della Settimana dei Diritti dei Ragazzi di Brindisi: questa mattina grande momento di divertimento ed incontro al Parco Cillarese, cornice ideale per un appuntamento di “Festa e sport in città”. Tanti bambini, ragazzi, famiglie ed associazioni sportive che operano con i più giovani si sono ritrovati insieme per far conoscere e provare sport all'aria aperta.

Grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Cappuccini, numerose le Associazioni sportive presenti: Appia Rugby Puglia, A.S.D. Conbat Live, Virtus Basket Brindisi, Krav Maga Combat Line Ikmi.

Ed ancora, Lunatica Quidditch Club Brindisi, Salento Skaters Community e il Calcio, che hanno dato la possibilità a tanti ragazzi di sperimentare attività direttamente nel Parco. Numerose le attività ed i laboratori per piccoli e grandi pensati e condotti dall’équipe del Servizio “La Città dei Ragazzi” della Coop. Amani: un gonfiabile colorato, laboratori creativi con materiale di riciclo (attività a contatto con aromi e terra, pezzi di legno, carta da riciclare, …), tiro con l’arco, croquet, trucco artistico, shanghai gigante, giochi di una volta, bolle di sapone giganti, baby dance e tantissimi personaggi della Disney e Marvel (Biancaneve, Frozen, Spiderman, Hulk, …), mascotte (Topolino e Topolina).

È stata una mattinata all’insegna della spensieratezza, ma anche della collaborazione tra varie organizzazioni brindisine, della promozione dello sport sano, della certezza che anche con “poco materiale di risulta” si possono pensare e proporre interessanti e creative attività laboratoriali.

L’attenzione ai bambini e alle bambine di Brindisi passa anche dal prendersi cura di loro attraverso momenti, come quello di stamattina, nei quali adulti si accostano a loro come “compagni di viaggio” e come facilitatori/vettori di sani principi. Presenti stamattina al Parco il Sindaco dei Ragazzi Gianluigi Menga e alcuni suoi Consiglieri, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Cellie, l’Assessore Roberto Covolo e il Consigliere Giulio Gazzaneo.

Le attività della Settimana dei Diritti dei Ragazzi attendono ora la seduta congiunta del Consiglio Comunale dei Ragazzi (allargato ad altri rappresentanti di tutti gli Istituti Comprensivi cittadini) con quello dei “Senior”, fissata per la giornata di martedì 19, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso Palazzo di Città.

