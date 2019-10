Festività natalizie, giunta comunale a lavoro: primi eventi a novembre

BRINDISI - La giunta comunale di Brindisi ha approvato tre delibere che avviano la fase di programmazione delle festività natalizie. La prima riguarda la manifestazione “Brindisi città del Natale”, la cui ultima edizione si è svolta a Matera, che si terrà dal 22 al 24 novembre. Si tratta di una manifestazione, proposta da un’associazione senza fini di lucro, che l’amministrazione ha accolto affidando a Brindisi Multiservizi la predisposizione del Piano di sicurezza, la fornitura di transenne e tutti gli adempimenti per gli allacci alla pubblica illuminazione per un importo complessivo di mille euro.

Il programma della manifestazione prevede: l’allestimento di mercatini di Natale, con aree espositive per prodotti di artigianato, prevalentemente a tema natalizio; l’istallazione della casa di Santa Claus presso le ex Scuole Pie; iniziative culturali e di intrattenimento.

Sono state inoltre approvate la manifestazione di interesse che riguarda l’organizzazione del Mercatino di Natale e lo schema dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor. Con la prima è stato predisposto lo schema di avviso pubblico per individuare soggetti interessati all’organizzazione, senza oneri per il Comune, del Mercatino di Natale da realizzare dall’1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 su corso Umberto e piazza Vittoria.

Le linee guida prevedono un minimo di 10 stand di tipologia omogenea, illuminazione decorativa e generi proposti per la vendita di tipo natalizio. I soggetti interessati dovranno presentare la richiesta entro le ore 12 del 31 ottobre 2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi o tramite pec all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

La seconda invece rappresenta l’intenzione dell’amministrazione comunale di dare avvio alla fase esplorativa per la ricerca di sponsor al fine di verificare l’esistenza di soggetti pubblici o privati interessati a coadiuvare il Comune di Brindisi nel progetto di allestimento delle luminarie nelle principali vie cittadine, di un albero di Natale artistico e delle tradizionali istallazioni luminose a tema.