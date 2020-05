Brindisi: lunga fila in pieno centro per il ritiro dei sacchetti della differenziata

BRINDISI - A Brindisi la fase 2 inizia con una lunga fila per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata, nel cuore della città. Decine e decine di persone si sono messe in coda per raggiungere il punto di distribuzione realizzato dalla ditta Ecotecnica fra corso Umberto e Corso Roma, nei pressi di piazza Vittoria. La situazione è monitorata dagli agenti della polizia locale, che vigilano sul rispetto delle regole sul distanziamento sociale. Ma era prevedibile che si creasse quello che di fatto è un assembramento in pieno centro cittadino, se si considera che in due fra i quartieri più popolosi di Brindisi, Commenda e Santa Chiara, non è stato previsto neanche un punto di raccolta.

Questo ha costretto un gran numero di persone a spostarsi verso il centro, comportando un aumento del flusso veicolare. In una fase in cui bisogna cercare di ridurre al minimo gli spostamenti, perché il rischio di una risalita dei contagi è dietro l'angolo, andrebbero evitati disagi di questo tipo.

Aggiunti nuovi punti di distribuzione

In seguito ai disagi documentati dll'articolo, Ecotecnica ha aggiunto nuove date e nuovi punti di distribuzione dei sacchetti. Questo il calendario aggiornato: 5 maggio, Casale (via Duca degli Abruzzi nei pressi della chiesa); 6 maggio, Paradiso (via Egnazia nei pressi della chiesa); 7 maggio, Bozzano (viale Gran Bretagna nei pressi della chiesa); 8 maggio, Tuturano (via Vittorio Emanuele nei pressi della chiesa); 9 maggio, La Rosa (via delle Mimose - via degli Aceri nei pressi della farmacia comunale); 11 maggio, Santa Chiara (piazza Sapri); 13 maggio, Cappuccini (piazza Di Summa); 15 maggio: Centro (piazza Vittoria).

Gli utenti potranno ritirare i sacchetti esibendo la tessera sanitaria. Si precisa che la distribuzione dei sacchetti continua ad essere garantita anche presso il Ccr Ecotecnica di via Piccoli e la delegazione comunale Sant’Elia

