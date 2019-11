Fasano: 33mila euro dalla Regione per il trasporto urbano

FASANO - Prendendo atto della richiesta avanzata dal Comune di Fasano, la giunta regionale ha attribuito alla stessa amministrazione civica, per il periodo dal 4 novembre 2019 al 30 giugno 2020, le risorse per garantire la percorrenza aggiuntiva di 12.995 chilometri al servizio di trasporto pubblico urbano, per un importo complessivo di 33.163,24 euro inclusa IVA al 10%, da erogarsi in trimestralità, al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi minimi del servizio automobilistico urbano, con particolare riferimento alle linee urbane “Fasano – Laureto – Cocolicchio – Selva – Bivio Selva – Fasano” e “Fasano – Canale – Balice – Selva – Canale – Fasano”.

