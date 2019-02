Restyling per otto impianti sportivi: la Regione stanzia 600mila euro

Sono in arrivo oltre 600mila euro per la ristrutturazione di otto impianti sportivi situati in altrettanti Comuni, capoluogo incluso, della provincia di Brindisi. Complessivamente la giunta regionale ha stanziato otto milioni e mezzo per rifare il look a campi, centri sportivi e palestre scolastiche. Per quel che riguarda il Brindisino, beneficeranno dei fondi i Comuni di Brindisi, Ostuni, Cisternino, Mesagne, Fasano, Francavilla Fontana, San Donaci e Ceglie Messapica.

Gli spogliatoi di contrada Masseriola

A Brindisi arriveranno 35mila euro, in aggiunta ai 75mila euro già stanziati dal Comune, per la manutenzione straordinaria e l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli spogliatoi del campo scuola di contrada Masseriola, sulla base di un progetto varato sotto la gestione commissariale.

Gli altri sette Comuni

Mesagne beneficerà di 79.275,00 euro su 105.700,00 di spesa prevista per la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di via Udine; Fasano potrà disporre di 87.750,00 euro sui 117 mila necessari alla realizzazione della recinzione di separazione pubblico-atleti; per Ostuni 100 mila euro sui 170 mila di spesa prevista per la riqualificazione del campo sportivo comunale.

Francavilla Fontana potrà contare su 45.922,50 rispetto ai 61.230,00 necessari per l’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi presso la palestra della scuola “Montessori”; 100 mila euro per il manto erboso del campo di calcio comunale di San Donaci; a Ceglie Messapica, invece, sono stati destinati 81.511,00 euro per i campi da tennis di Villa Cento Pini; i Cisternino con uno stanziamento di 93.750 euro su 125 mila previsti per la manutenzione straordinaria della palestra polisportiva “Peppino Todisco; e infine anche Latiano, grazie al reperimento di ulteriori risorse, presto potrà ottenere un finanziamento di 100 mila euro per contribuire alla ristrutturazione del campo sportivo comunale.