Contagi in ospedale e polemiche: flash mob virtuale della Cgil

BRINDISI – Dopo le accuse (il direttore generale scarica la responsabilità dei contagi in ospedale sugli operatori sanitari), e la difesa (non ho mai detto questo, sono stato frainteso), tra la Cgil e il manager della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ecco il flash mob virtuale lanciato dallo stesso sindacato e l’invito allo stesso di unirsi a questa iniziativa (vedi qui).

“Gli operatori della sanità dell'Asl Brindisi hanno apprezzato la nota di chiarimento del direttore generale. Come segno di distensione tutti insieme chiediamo al direttore generale di partecipare a questo flash mob. I lavoratori, hanno deciso insieme alla Fp Cgil di Brindisi di diffondere un messaggio significativo, che valorizzi la professionalità e l'impegno di ogni singolo elemento”.

“Questo flash mob è il racconto di chi si è impegnato quotidianamente per sconfiggere il Covid. I lavoratori chiedono al dg di essere al loro fianco come un capitano di una grande nave di cui apprezza il valore, ma soprattutto chiedono di dare forza a questo messaggio di unione e rispetto riconoscendo a tutti quelli che pur non avendo un futuro certo si sono battuti con abnegazione e coraggio, come i precari, infermieri e Oss. All'unisono chiedono al dg di riconoscere da subito al personale in servizio proroga fino al requisito dei 36 mesi”, scrive ancora il sindacato.

“La Fp Cgil ci mette la faccia con tutti i lavoratori. Noi con loro accudiamo e accarezziamo i pazienti, lei partecipi alla nostra manifestazione virtuale - dice il sindacato a Pasqualone - per dimostrare chiaramente di essere dalla parte dei lavoratori. Sia fiero di questi operatori della sanità della sanità, ne sia ampiamente orgoglioso. Essi sono premurosi con i pazienti e molto competenti. Rinnovi i contratti ai nostri compagni di viaggio e proviamo vincere non solo contro il virus ma anche contro il precariato. Noi ci crediamo, lei partecipando dimostrerà' di credere in noi e di crederci con noi!”.