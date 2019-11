Fondazione San Raffaele: si inaugura la nuova palestra robotica

CEGLIE MESSAPICA - Il prossimo 4 dicembre, alle ore 12.00, a Ceglie Messapica, presso la Fondazione San Raffaele, presidio ospedaliero ad alta specialità dell’ Asl Brindisi 1, sarà inaugurata la nuova palestra robotica. Uno spazio che si aggiunge a quelli destinati alle terapie riabilitative, attrezzato con supporti robotizzati di ultima generazione. Sarà l’occasione per presentare anche il primo esoscheletro Ekso Nr – l’ultimo nato in casa Ekso Bionics – che arriva in Europa, un gioiello della tecnologia per la riabilitazione degli arti inferiori che consente di migliorare ulteriormente rispetto ai modelli precedenti la personalizzazione della terapia e quindi la postura e il cammino, grazie a batterie e sensori che sostituiscono le funzioni neuromuscolari.