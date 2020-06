Formazione obbligatoria continua degli avvocati: Aiga organizza evento web

BRINDISI - Si terrà venerdì 5 giugno a partire dalle ore 15:30 sulla piattaforma Zoom un importante evento web organizzato dalla Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli sul tema "Emergenza sanitaria in carcere e diritto dell'esecuzione penale".

L’iniziativa vedrà la partecipazione quali relatori del prof. Mauro Palma, Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, dell’avv. Agostino Siviglia, garante regionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale per la Regione Calabria, e dell’avv. Domenico Attanasi, avvocato penalista e direttore generale della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli mentre l’introduzione sarà curata dall’avv. Giovanna Suriano presidente della Fondaziona Aiga Tommaso Bucciarelli.

La presenza del Garante Nazionale costituirà l’occasione per un qualificato confronto sulle condizioni di vita all’interno delle strutture penitenziarie italiane e sugli eventuali deficit di tutela dei diritti delle persone detenute riconducibili alla emergenza sanitaria in atto.

Saranno inoltre passate in rassegna le più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di diritto penitenziario e dell’esecuzione penale. L’evento è valido ai fini della formazione obbligatoria continua degli avvocati per un numero di due crediti formativi.

Iscrizioni ancora disponibili tramite registrazione al link https://www.eventbrite.it/e/106475354652