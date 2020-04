"La mia quarantena in famiglia": gli scatti di Gabriele finiscono su Vogue

FRANCAVILLA FONTANA- Sono approdate su una delle più prestigiose e autorevoli riviste al mondo e sono 26: le foto del servizio “Out of the blue” del fotografo professionista della Città degli Imperiali, Gabriele Fanelli, sono apparse nella mattina di ieri, 27 aprile, nella sezione “Photography” della storica rivista Vogue.

Gabriele Fanelli, che ha fondato a Francavilla Fontana nel 2017 Studio Lampo, ha cercato una chiave di lettura della quarantena da Covid-19: non andando in giro per gli ospedali nell’urgenza di ritrarre la globalizzazione della pandemia, ma aprendo un focus di riflessione sul presente, momento di repentino cambiamento di scenario delle abitudini della propria famiglia.

“Mio padre è un agente di commercio, di solito è sempre in giro, tanti chilometri ogni giorno, l’auto è la sua seconda casa: non sono abituato a vederlo sempre qui, tra quattro mura, ma è una condizione necessaria in questa eterna domenica imposta dalla quarantena. Mia madre è un’insegnante, la didattica a distanza è il nuovo modo di fare scuola e il cellulare è uno dei nuovi strumenti di lavoro da casa”: Gabriele Fanelli racconta in questi termini il proprio progetto fotografico scandito tra 26 scatti di ombre, luci, sfumature e colori. “Out of the blue": il blu, quel blu così intenso nel cielo, in questo periodo dell’anno inizia a vedersi intorno alle 18, quando la protezione civile dirama il suo bollettino giornaliero. C’è un orizzonte esterno di cui possiamo godere dai terrazzi, scavalcando con lo sguardo i tetti delle case intorno, che nel blu della sera non respingono più i raggi del sole, mentre emanano luce dalle stanze” spiega mentre come tutti è costretto al ritiro e aspetta di tornare a testimoniare le vite altrui. “C’è anche un orizzonte interno, che è quello degli affetti, una possibilità di relazione è quella di fotografarli”.

Il servizio è stato realizzato tra il mese di marzo e quello di aprile e i protagonisti sono i propri genitori, catturati in alcuni momenti naturali della giornata, per altri Gabriele ha chiesto loro di posare. Ma in ognuno è concentrato l’effetto della distanza sociale sul lavoro che svolgono. Nel reportage sono presenti anche autoritratti del fotografo che fermano i pensieri di un momento.

“Di mia iniziativa ho inviato le foto alla rivista e in pochi minuti la foto editor mi ha risposto dicendo che le piacevano e ci siamo messi d’accordo su cosa allegare alla pubblicazione del servizio. Mi piace che abbiano apprezzato e che siano finite su Vogue perché questo mondo della modo, sfarzoso e patinato, a volte si accorge anche della normalità, sempre con occhio particolare” ci dice il fotografo Fanelli, che da diversi anni si è preso l’incarico di raccontare, attraverso le immagini, le vite e i momenti altrui, anche realizzando progetti fotografici pubblicati sul settimanale sportivo Sportweek.

“Nello sguardo dei miei genitori ho notato un misto tra tenerezza e una presa in giro di loro stessi, racconta Gabriele che si è lasciato trasportare dal momento di fiction e non fiction non immaginando che il proprio “esercizio” sarebbe stato pubblicato dalla rivista Vogue.