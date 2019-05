Incontro Duc: delineate strategie per alimentare l’attrattività della città

FRANCAVILLA FONTANA - Il due maggio scorso presso Palazzo di Città a Francavilla Fontana si è svolto il direttivo del Distretto urbano del commercio "Città degli Imperiali". L’incontro, esteso a tutte le categorie imprenditoriali, associazioni culturali e a persone interessate allo sviluppo cittadino, ha tracciato delineato alcune strategie per alimentare l’attrattività.

Oltre a condividere gli interventi già cantierizzati dall'Amministrazione comunale, gli operatori economici hanno sottolineato la necessità di migliorare la fruibilità, l’aspetto e la qualità di alcuni luoghi caratteristici del centro storico. Via Roma, con il rifacimento del basolato, costituisce quindi solo il primo passo di una più ampia valorizzazione del cuore della Città.

Il secondo asse di interventi volti a indirizzare verso Francavilla Fontana una parte dei flussi turistici del territorio, stagionali e non, consiste nella creazione di eventi. A tal fine nel corso dell’incontro gli stessi operatori economici hanno espresso la volontà di pensare in una prospettiva di lungo periodo, in grado di integrare gli aspetti culturali con la definizione di una precisa identità.

Il Duc intanto prosegue la sua attività di confronto con il territorio ed è pronto ad accogliere tutte le forze produttive che vorranno essere protagoniste della crescita della Città. Con il prossimo direttivo avrà inizio una fase più operativa, con la presentazione e discussione delle concrete idee progettuali.