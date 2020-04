Francavilla Fontana. Convocato il Consiglio comunale in videoconferenza

FRANCAVILLA FONTANA - La vita amministrativa non può arrestarsi del tutto neanche nel pieno dell’emergenza coronavirus. Per questa ragione sono stati adottati alcuni provvedimenti che consentiranno il regolare svolgimento delle attività in forma telematica. Giovedì 2 aprile, con decreto del presidente del Consiglio Comunale, è stato licenziato un regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza. Ogni componente della massima Assemblea civica riceverà delle credenziali d’accesso personali con cui accedere alla piattaforma e validare la propria presenza. La seduta sarà pubblica e la cittadinanza potrà assistere ai lavori in streaming. Il primo Consiglio Comunale secondo queste nuove modalità è stato convocato giovedì 9 aprile, in prima convocazione alle 10.00, e venerdì 10 aprile, in seconda convocazione alle 15.30. All’ordine del giorno ci saranno interrogazioni consiliari e approvazione dei debiti fuori bilancio.



“Le Istituzioni non possono essere le vittime collaterali del Coronavirus – dichiara il presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi – con il decreto che ho licenziato giovedì 2 aprile apriamo ad un Consiglio Comunale inedito nella forma, ma totalmente legittimato ad assumere decisioni importanti.”



Intanto lunedì 6 aprile alle 11.00 sarà sorteggiato, tra quanti hanno presentato istanza nell’avviso pubblico per l’applicazione della clausola di imponibile di manodopera, l’operatore generico che sarà assunto dall’azienda che gestirà i servizi cimiteriali di Francavilla Fontana per il prossimo triennio. L’imponibile di manodopera, introdotto dall’Amministrazione Comunale lo scorso anno, prevede che nelle procedure pubbliche in cui sia previsto un incremento delle unità di personale, l’appaltatore, nei limiti della propria autonomia organizzativa di impresa, si impegni ad assumere le ulteriori unità da un bacino composto da persone idonee al lavoro che versino in condizioni di disagio. Il sorteggio sarà pubblico e sarà possibile seguirlo in diretta streaming.



“La clausola di imponibile di manodopera è uno strumento che consente alle persone di ottenere l’autosufficienza economica – dichiara la vice sindaca e assessora ai servizi cimiteriali Maria Passaro – in questo periodo di difficoltà, legata all’emergenza coronavirus, qualcuno potrà cominciare a progettare un futuro con meno nubi all’orizzonte.”



Novità, infine, sul fronte del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. Si è concluso l'iter per l’individuazione dei componenti di tutti gli organi che avranno il compito di coadiuvare e monitorare il lavoro del Consiglio. Il gruppo di tutoraggio, che fungerà da collante tra il Consiglio e l’apparato burocratico, sarà composto dalla consigliera Tiziana Fino, su delega dell’assessore Tatarano, e dalle insegnanti Carla Forleo e Paola Montanaro. Il ruolo di facilitatrice sarà ricoperto, invece, da Margherita Cinefra che ha presentato formale candidatura all’Avviso pubblico pubblicato lo scorso mese e finalizzato all’individuazione di questa figura. La Commissione di monitoraggio, che avrà il compito di seguire e valutare l’impatto sul territorio, sarà composta dall’assessore alla pubblica istruzione Sergio Tatarano e dai genitori Rossella Zullino, Giampiero Gasbarro, Maria Grazia Paciullo e dai consiglieri comunali Maurizio Bruno, Pierangelo Taurisano e Giuseppe Ricchiuti. Tutti gli incarichi saranno ricoperti a titolo gratuito.



“L'attivazione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Sergio Tatarano – può essere una felice opportunità in grado di stimolare la fantasia e la creatività dei più giovani, oggi fin troppo sacrificati nel chiuso delle case, e potrà costituire un elemento di reale ricchezza per la nostra comunità, aiutandola a trovare forme di entusiasmo, condivisione e di partecipazione inedite, utili anche a noi adulti per poterci preparare a riprendere lentamente la vita di ogni giorno.”

