Festa della Disabilità, triangolare di calcio con le squadre di non vedenti

FRANCAVILLA FONTANA - Festa della disabilità ieri a Francavilla Fontana, dove si è svolto il triangolare di calcio con le squadre di non vedenti Usd di Uici Bari, Lecce e Roma. Michele Sardano, presidente provinciale dell’Uici di Brindisi (Unione Ciechi ed Ipovedenti) plaude l’inziativa e ringrazia la sensibilità ed il gran cuore dell’Elia’s Sport Center di Francavilla Fontana, che ieri ha ospitato la manifestazione, accompagnata da una dimostrazione di tiro con l’arco della società Arcieri dello Jonio. Erano presenti anche il sindaco Antonello Denuzzo e l’assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano del Comune di Francavilla Fontana.

“Un particolare ringraziamento a Tony Elia - dice Sardano - promotore dell’evento, patrocinato da UICI Brindisi e CIP Puglia. A Francavilla oggi c’è l’unico campo di calcio a norma per i non vedenti della Puglia, realizzato con sponde fisse, l’altro più vicino si trova a Roma: oggi i nostri atleti hanno avuto l’onore di collaudarlo e di fornire agli organizzatori alcuni suggerimenti utili per migliorarne l’efficienza e questo non può che renderci orgogliosi e motivati a continuare sulla strada della condivisione”.

Gli fa eco lo stesso Tony Elia, ex calciatore del Brindisi, che gestisce l’ Elia’s Sport Center col fratello Mauro: “E’ stata una bellissima esperienza e vedere tanta gente felice ci gratifica ancor più. Oltre al campo di calcio per non vedenti stiamo attrezzando uno di sabbia per i bambini autistici perché crediamo tantissimo nel valore dello sport e dell’integrazione”.

